Un gesto coraggioso, concreto e generoso per la salvaguardia dell’ambiente: questo quanto chiede il Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona all’amministrazione comunale, in occasione della Festa dell’Albero, in programma il 21 novembre.

“Negli ultimi due anni, si è assistito in varie parti della città a tantissimi abbattimenti (+334) di alberi (via Sesto, viale Trento Trieste, via del Macello, quartiere Po, via Brescia, via Buoso da Dovara, Porta Mosa, via Ospedaletto) e tanti altri sono in sofferenza” scrive il circolo in una nota.

“Quali sono gli interventi che l’Amministrazione ha in programma per valorizzare il patrimonio arboreo? Le iniziative che hanno caratterizzato l’Amministrazione gli scorsi anni, ‘Regala un Albero alla Tua Città’ e il ‘Bosco dei Nuovi Nati’ non sono state ampliate mentre la piantumazione di un albero per ogni concittadino morto a causa del Covid-19 non ha ancora visto la luce.

Convinti che oggi più che mai ci sia bisogno di programmazione, nuove idee, esperienze di forestazione urbana e anche di una rinnovata sensibilità ambientale, facciamo quindi tutti un gesto per celebrare la natura”.