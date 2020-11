Sono 188 i nuovi casi positivi al Covid registrati nel territorio cremonese, mentre a livello regionale se ne contano 7.633. Numeri che rispetto a una settimana fa sembrano fare meno paura, soprattutto considerando che anche l’indice di contagi è più basso di ieri: il 20% dei tamponi effettuati (38.100) è risultato positivo.

Continuano a crescere però le persone ricoverate (+172 per un totale di 8.323), e i pazienti in terapia intensiva (+9 per un totale di 903). 182 sono invece le vittime registrate in Lombardia.

Tra le altre province, Milano registra +2.565, Varese +1.683, Como +795, Monza e Brianza +667, Pavia +395, Brescia +351, Bergamo +257, Mantova +239, Lodi +134, Lecco +132, Sondrio +37.