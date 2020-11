Il Teatro Ponchielli informa che gli spettacoli Zaide (27 e 29 novembre), Werther (11 e 13 dicembre), Orchestra Sinfonica Monteverdi&Stradivari (19 dicembre) e Gala Lirico (22 dicembre), sono annullati, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

Sarà pertanto possibile richiedere il rimborso a partire da giovedì 19 novembre e sino a lunedì 14 dicembre inviando via mail a biglietteria@teatroponchielli.it copia dei biglietti e di eventuali voucher. Se l’acquisto del biglietto, per cui si richiede il rimborso, è stato fatto tramite voucher, il rimborso verrà effettuato accreditando sul voucher l’importo utilizzato. Per informazioni dettagliate la biglietteria è disponibile telefonicamente allo 0372.022001/02 dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Sarà comunque possibile assistere alle recite in streaming di Zaide e Werther attraverso il portale di OperaLombardia (www.operalombardialive.it) e sul portale di Regione Lombardia (https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home). Informazioni su date e orari streaming disponibili sul sito del teatro e sui canali social.