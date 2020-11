La commissione del Premio di bontà intitolato a Lidia Bittanti*, riunitasi nei giorni scorsi, al termine di una valutazione attenta e scrupolosa delle segnalazioni pervenute, ha deciso di assegnare un premio di mille euro a Iris Zanicotti – segnalata dalla dottoressa Linda Peri, Chinesiologo clinico a Brescia – e un altro premio, sempre di mille euro, a Robert Craciun – segnalato da Francesco Perinetto, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Stanga” di Cremona – in quanto rispondenti allo spirito del bando.

I premi sono stati assegnati ai due ragazzi per le particolari esperienze realizzate, entrambe intense, vissute in maniera continua, ripetute, al punto che diventano persino percorsi di vita, di prospettiva, di crescita umana, scelta consapevole.

La Commissione era composta da Rosita Viola, assessore alle Politiche sociali e della fragilità con funzione di presidente in rappresentanza del Sindaco, da Marilena Antonioli Paloschi e Claudio Bodini, in qualità di rappresentanti delle famiglie Bittanti-Antonioli, promotrici del premio, da don Attilio Cibolini, delegato dal Vescovo di Cremona, e da Laura Rossi, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cremona 3, in rappresentanza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Nel rispetto delle vigenti misure per contrastare la pandemia, non potendosi svolgere la cerimonia di consegna del riconoscimento, che, come da tradizione, si tiene in Comune il 18 novembre, la notizia è stata comunicata nel pomeriggio di oggi in videoconferenza ai due giovani vincitori, come fortemente voluto dai componenti della commissione (tutti presenti in collegamento da remoto), così da condividere con loro e con chi li ha segnalati i motivi dell’assegnazione del premio.

Durante la videoconferenza il sindaco Gianluca Galimberti, dopo avere ringraziato i componenti la commissione per il lavoro svolto, ha salutato Iris Zanicotti e Robert Craciun invitandoli a venire di persona in Comune quando le condizioni lo renderanno possibile.