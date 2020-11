Sono 227 i nuovi casi positivi al covid in provincia di Crwmona, mentre la Lombardia ne conta 7.453. Numeri quindi che rimangono costanti nel tempo e che delineano una situazione ancora piuttosto pesante. Positivo invece il dato sui ricoveri, che per la prima volta dopo diverse settimane registra un segno negativo: -32 casi registrati, per un totale di 8.291. Crescono ancora invece i pazienti in terapia intensiva: +12. Sono invece 165 le nuove vittime.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

•Bergamo: 275;

•Brescia: 556;

•Como: 645;

•Cremona: 227;

•Lecco: 197;

•Lodi: 164;

•Mantova: 184;

•Monza e Brianza: 873;

•Pavia: 406;

•Sondrio: 186;

•Varese: 657.