Tragedia in via Magenta nella mattina di giovedì, dove una donna è caduta dalla finestra di casa sua. Erano circa le 7.30 quando è scattato l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che sono accorsi sul posto con ambulanza e auto medica. Vani sono però stati i tentativi di rianimare l’anziana, 82 anni: per lei non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche gli uomini della Questura di Cremona, che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per fare luce sulla vicenda.