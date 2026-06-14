Giacomo Gentili oro nel quattro di coppia in Coppa del Mondo a Plovdiv

Il cremonese Giacomo Gentili vince l’oro nel quattro di coppia in Coppa del Mondo a Plovdiv, in Bulgaria. Con lui l’equipaggio composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi e Andrea Panizza. Grande successo per l’Italia (e per il cremonese campione del canottaggio) nella seconda tappa di Coppa del Mondo 2026 di canottaggio a Plovdiv.

La formazione azzurra ha vinto questa prestigiosa gara confermando un ottimo stato di forma e grande affiatamento in acqua.

La vittoria rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali della stagione. Per Gentili si tratta di un risultato prestigioso che conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel canottaggio italiano.

La Cina ha provato a sorprendere l’Italia con una partenza veloce e con l’impiego di grandi energie alla ricerca della fuga. Lettura molto intelligente da parte di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Azzurri a ridosso dei cinesi nei primi 1.000 metri prima di far valere la loro potenza per il sorpasso e per netto distacco rifilato alla Cina, seconda a 4.35, e all’Ucraina, terza a 6.33.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti al termine della gara. Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati): “Gara discreta, secondo le nostre potenzialità, in un campo di regata caratterizzato da folate di vento che ci chiedevano di farci trovare pronti. Allenatori e staff ci stanno dando fiducia: dobbiamo cercare di migliorare ancora come equipaggio in vista delle prossime competizioni per cogliere nuove occasioni”.

Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova): “Questa vittoria in Coppa del Mondo rappresenta un primo piccolo passo in questa stagione 2026 e ci offre utili spunti in vista del futuro. Dobbiamo lavorare molto, perché negli ultimi mesi abbiamo affrontato qualche difficoltà. Vogliamo rimanere compatti e concentrati sul lavoro da fare in vista delle prossime gare”.

Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi): “E’ sempre bello esser sul podio in Coppa del Mondo. I nostri avversari stanno crescendo ma noi non siamo ancora al livello ottimale del Mondiale. Stiamo lavorando, siamo positivi e sicuramente cresceremo. Plovdiv è solo un punto di partenza”.

Luca Rambaldi (Fiamme Gialle): “La Cina, oltre a romperci le scatole in gara, lo ha fatto nel riscaldamento. Ogni tre colpi urlavano… Scherzi a parte, ci hanno aiutato a focalizzarci sulla gara. Vento forte, con un favore che spinge avanti tutti, ma le velocità sono importanti e solo chi le ha riesce a incrementarle alla fine. Lo abbiamo dimostrato noi negli ultimi 500 metri. Non abbiamo dimostrato la nostra gara migliore ma siamo fiduciosi. Siamo ancora a inizio stagione, le performance diventeranno più piacevoli con il tempo”.

© Riproduzione riservata