Giornata del Donatore di Sangue, Avis Cremona premia i soci con 75 donazioni

Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della sanità, in occasione della data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni Karl Landsteiner.

La Giornata rappresenta l’occasione per ribadire a livello globale l’importanza di compiere un gesto semplice, ma fondamentale, come quello della donazione di sangue.

Anche l’Avis Comunale di Cremona ha celebrato l’importante iniziativa nell’Auditorium Osvaldo Goldani di via Massarotti.

Dopo il saluto del presidente Avis Comunale di Cremona Giuseppe Scala e quello delle autorità presenti, si è parlato di “Impegno per la pace”, tramite un intervento a cura del Colonnello Roberto Spampanato e del Maggiore Domenico Palma del 10° Reggimento Genio Guastatori.

A seguire la consegna dei distintivi in Oro e Rubino ai donatori che hanno effettuato 75 donazioni, un traguardo importantissimo per tantissimi soci Avis.

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