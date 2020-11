Sono 124 i nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona, mentre nel complesso la Lombardia ne conta 9.221 a fronte di 42.248 tamponi effettuati (21,8% di positività). Riprende a crescere la curva dei ricoverati, +13 (8.304 in totale), ma ancora di più crescono i pazienti in terapia intensiva (+15), che salgono a 930. Si aggrava ancora anche il bilancio delle vittime, +175, che da inizio pandemia sono 20.190.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città;

Bergamo: 249;

Brescia: 623;

Como: 948;

Cremona: 124;

Lecco: 255;

Lodi: 156;

Mantova: 275;

Monza e Brianza: 986;

Pavia: 385;

Sondrio: 390;

Varese: 922.