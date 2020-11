Domenica 22 novembre, alle 12.20, Cremona sarà protagonista su Rai1, con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini e con la partecipazione di Peppone Calabrese. Grazie alle riprese portate a termine nelle prima settimana di novembre, i conduttori guideranno gli spettatori per mano in un lungo percorso attraverso le eccellenze del nostro territorio tra cui spiccano produzioni agroalimentari come il torrone, la mostarda, i formaggi e salumi.

Non solo questo, Cremona è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità per la sua antica arte liutaria, e gli aspetti più interessanti di questa tradizionale e particolarità verranno svelati durante la trasmissione.

Anche il grande fiume, che accompagna lo scorrere lento della vita in città, sarà protagonista. Con una breve escursione a bordo di uno dei battelli che regolarmente navigano sul Po, gli spettatori di Linea Verde conosceranno lo stretto legame fra Cremona e le acque che la lambiscono rendendola fertile e ricca. Sarà questa anche l’occasione per far conoscere le opportunità per i turisti che vogliono godere di una vacanza slow immersi nella natura. Un passaggio al teatro Ponchielli e poi piazza del Comune.

A seguire una visita alla rocca di Soncino, quindi tappa in un’azienda per la raccolta delle radici, prodotto tipico della zona. Degna conclusione di questo fittissimo programma, sarà l’incontro con Bice Brambilla, nipote di Ugo Tognazzi, che in un’intervista tratteggerà la figura dell’attore e regista del quale ricorre quest’anno il trentesimo anniversario della scomparsa.