La Lombardia, e quindi anche Cremona, rimarrà in zona rossa per altre due settimane, così come anche il Piemonte: la firma dell’ordinanza, da parte del ministro Speranza, è giunta proprio questa mattina (venerdì 20 novembre). Il nuovo documento è valido fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione”, prevista per il 27 novembre sulla base dei nuovi dati. Questo sebbene, tecnicamente, sia la Lombardia sia il Piemonte sarebbero già in fascia arancione. La speranza per i lombardi è quindi che alla data del 27, con la riclassificazione, le misure possano essere finalmente allentate.

Sempre nell’ambito della nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, sono state rinnovate le misure anche per Calabria, Sicilia, Valle D’Aosta e Puglia, mentre l’Abruzzo viene inserito in zona rossa.