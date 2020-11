Un gruzzolo da oltre 6 milioni di euro arrivato dallo Stato al Comune per l’acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno e la realizzazione di stazioni di rifornimento per carburanti alternativi: la Giunta ha dato il via libera allo schema di utilizzo dei fondi redatto dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Cremona e Mantova ed ora il documento verrà inviato al Ministero dei trasporti per l’effettiva erogazione. Il programma d’investimenti prevede nel primo biennio l’acquisto di 7 autobus di 12 metri a trazione interamente elettrica in aggiunta a 2 già in servizio e 4 colonnine per la ricarica fissa dei mezzi, delle quali due già in servizio. Per il periodo 2021-2023 l’impegno condiviso con l’associazione temporanea di imprese che gestisce il Tpl a Cremona e provincia, con Km capofila, riguarda l’acquisto di altri 9 bus da 12 metri e tre da 9 metri, oltre ad ulteriori impianti tra cui, se sarà necessaria, una specifica sottostazione elettrica di trasformazione.

6.230.086 euro è il valore del finanziamento riconosciuto al Comune di Cremona, dei quali 2.332.669 nel biennio 2019-2020 e 3.897.717,32 nel successivo triennio 2021-2023. Di tali risorse il 50% del primo triennio (2019-2021) sono utilizzabili per la costruzione di attrezzature fisse per il rifornimento dei mezzi a carburante ecologico, con un tetto massimo quindi di E 1.815.803,96. Giuliana Biagi