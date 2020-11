Ha preso fuoco la canna fumaria e da lì le fiamme hanno intaccato il tetto in legno: l’allarme è scattato poco prima delle 16 in un’abitazione di via Boschetto, dove sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, con due mezzi, per spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente. Ad essere danneggiato è quindi solo l’intelaiatura della copertura, mentre l’abitazione non ha subito danni e rimane agibile.