Siccità del fiume Po, Zanichelli (Aipo): “Difficoltà per irrigazione e navigazione”

Il progetto di rinaturazione dell’area del Po, nell’ambito del Pnrr, rappresenta il più grande intervento di ripristino ecologico fluviale mai realizzato in Italia. Finanziato con uno stanziamento complessivo di 357 milioni di euro, vede l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nel ruolo di pianificatore e Aipo come ente attuatore unico dei lavori. Per fare il punto sullo stata avanzamento lavori abbiamo interpellato il direttore di Aipo Gianluca Zanichelli.

“Sono stati raggiunti i target chilometrici: 37 chilometri di corso d’acqua sono stati rinaturati secondo le regole che ci eravamo dati insieme alla Commissione europea – spiega Zanichelli -. Chiaramente abbiamo risparmiato delle risorse, adesso siamo in contatto col ministero per capire queste risorse come potranno essere reindirizzate verso altri interventi di questo tipo”. Zanichelli ha parlato anche della siccità che sta colpendo il fiume Po mettendo a rischio l’irrigazione dei campi. “Negli ultimi dieci giorni c’è stata una diminuzione sensibile delle portate. Non siamo ancora ai livelli bassi del 2022, ma se non ci sono apporti da monte, pian piano la tendenza sarà ancora una lenta diminuzione. Con conseguenze negative su irrigazione e navigazione del fiume”.

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