Vbc Èpiù Casalmaggiore – Bosca S. Bernardo Cuneo 3-0 [25-22; 31-29; 28-26]

CASALMAGGIORE – Stufi 5, Sirressi, Bonciani, Montibeller 22, Maggipinto, Melandri 6, Vanzurova, Ciarrocchi, Marinho, Bajema 15, Vasileva 14, Kosareva.

All: Parisi, Piazzese.

CUNEO – Bici 17, Degradi 5, Turco, Giovannini 7, Candi 4, Strantzali 3, Fava, Signorile 2, Stijepic, Zannoni, Zakcaiou 10, Ungureanu 17, Gay.

All: Pistola, Petruzzelli.

Si chiude con un vittoria per Vbc Èpiù Casalmaggiore il girone di andata del campionato di Volley Serie A Femminile: la squadra casalasca ha battuto 3-1 la Bosca S. Bernardo Cuneo. Per Casalmaggiore è la vittoria nº 4 di un campionato iniziato in modo non proprio brillante, prima con l’addio di Lloyd e successivamente con il brutto infortunio di Partenio. [Leggi l’articolo completo su www.cremonasport.it].