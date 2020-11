Cala ancora la percentuale dei contagi in Lombardia: il 17% (5.094) dei tamponi effettuati (29.800) sono risultati positivi nelle ultime 24 ore. Calano anche i nuovi casi positivi registrati in territorio cremonese, 89. Numeri che fanno ben sperare, sebbene la domenica il numero dei tamponi eseguiti sia sempre inferiore rispetto al resto della settimana. Purtroppo continuano a crescere i ricoverati, +77 (8.391 in tutto) così come i pazienti in terapia intensiva, +13 (949). Sono invece 165 le nuove vittime del Covid in Lombardia, per un totale complessivo, da inizio pandemia, di 20.524.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 2.208 di cui 825 a Milano città;

•Bergamo: 129;

•Brescia: 196;

•Como: 316;

•Cremona: 89;

•Lecco: 197;

•Lodi: 137;

•Mantova: 142;

•Monza e Brianza: 843;

•Pavia: 211;

•Sondrio: 218;

•Varese: 326.