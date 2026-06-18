Pacca sulla natica e molestie: undici mesi a 61enne cremonese per violenza sessuale

Undici mesi di condanna (pena sospesa) per violenza sessuale e molestie ad una giovane di 26 anni: così ha deciso il giudice per l’udienza preliminare nel processo con il rito abbreviato nei confronti di un 61enne cremonese che la mattina del 27 dicembre del 2025 aveva palpeggiato il sedere alla ragazza che si trovava davanti ad un distributore automatico di sigarette.

Come risarcimento danni, il giudice ha disposto la somma di 500 euro. La parte civile aveva chiesto 25.000 euro dopo aver rifiutato l’offerta dell’imputato. Il legale della difesa, l’avvocato Pier Mauro Stombelli, aveva proposto 3.000 euro.

Quella mattina la ragazza si stava dirigendo a piedi verso la propria auto, quando aveva incrociato il 61enne che le aveva rivolto avances e apprezzamenti volgari. Poco dopo la giovane aveva raggiunto una tabaccheria e si era fermata al distributore automatico per prendere le sigarette. Dietro di lei era spuntato il 61enne che prima di entrare nell’esercizio commerciale, con un gesto repentino l’aveva colpita con uno schiaffo sulla natica destra per poi stringerla e palpeggiarla. L’occhio della telecamera aveva ripreso la scena.

“Mi dispiace, non so perchè l’ho fatto“, ha detto oggi al giudice l’imputato, pensionato, vedovo, con alle spalle un difficile quadro familiare. Per legge, l’uomo dovrà frequentare un percorso di recupero per condannati per violenza sessuale.

“Gesto biasimevole“, ha riconosciuto l’avvocato Stombelli, che ha puntato sulla tenuità del fatto.

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