Sono 63 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in territorio cremonese, mentre 5.289 sono quelli rilevati a livello regionale, com un indice di positività de 16% (32.862 tamponi effettuati). Ma il dato più eclatante arriva dagli ospedali, dove si rileva un calo sia nei ricoverati (-60, per un totale di 8.331) sia nei pazienti in terapia intensiva: (-4, per un totale di 945). Continuano purtroppo le vittime, +140.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.604, di cui 576 a Milano città;

Bergamo: 165;

Brescia: 405;

Como: 842;

Cremona: 63;

Lecco: 184;

Lodi: 138;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 749;

Pavia: 85;

Sondrio: 33;

Varese: 848.