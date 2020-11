Il covid colpisce le parrocchie. Prima le funzioni bloccate, poi la ripresa delle messe ma con ingressi contingenti e divieti di raccogliere le offerte. Mons. Attilio Cibolini, rettore della Cattedrale: Le offerte sono in forte calo perché non le raccogliamo in osservanza delle norme vigenti. Diciamo che, sul periodo equivalente, rispetto allo scorso anno sono calate del 50%”.

Servizio di Silvia Galli