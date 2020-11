Cresce di poco il numero di nuovi contagiati in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore i positivi sono 125 contro i 119 di ieri. In aumento anche il numero dei tamponi che oggi sono 44.231. 5.697 i contagiati in Lombardia, di cui 533 debolmente positivi e 69 a seguito di test sierologico. Segno meno dei ricoveri in terapia intensiva che scendono di 8 unità per un totale di 934, così come i ricoveri negli altri reparti che scendono di 118, per un totale di 7.996 ricoverati. 207 i decessi contro i 155 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: il numero più alto appartiene sempre a Milano, con 2.060 contagi, di cui 1.020 in città, Bergamo 208, Brescia 451, Como 464, Lecco 235, Lodi 114, Mantova 219, Monza e Brianza 666, Pavia 341, Sondrio 121 e Varese 559. In Italia sono 29.003 i nuovi contagi da coronavirus (ieri 25.853), a fronte di 232.711 tamponi giornalieri effettuati (ieri 230.007), con la percentuale positivi-tamponi che si attesta al 12,4%. Le vittime sono 822 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 3.846 (-2): il numero è in calo per la prima volta da diverse settimane.