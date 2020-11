Un 55enne pregiudicato è stato arrestato ieri pomeriggio 26 novembre, dagli operatori della Squadra Mobile della Questura di Cremona per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’uomo, F.G.C., ha dei precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo l’appostamento e l’osservazione da parte degli agenti della Mobile nelle vie limitrofe al quartiere di Borgo Loreto.

Scopo degli investigatori era poter documentare il traffico di droga da parte dell’uomo per dare un riscontro oggettivo all’indagine in corso e contestualmente procedere alla perquisizione della sua abitazione e delle relative pertinenze.

Poco dopo l’inizio del servizio gli operatori della Sezione Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso notavano l’uomo fare ingresso all’interno di un complesso immobiliare del quartiere, luogo di residenza di un altro soggetto, conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari in materia di stupefacenti. Essendoci il forte sospetto che fosse in atto una consegna di stupefacente, si procedeva alla perquisizione sia dell’abitazione sotto osservazione che di quella di residenza del sospettato, che si trovava nelle immediate vicinanze. La perquisizione effettuata in casa del presunto spacciatore permetteva di rinvenire e porre sotto sequestro circa 200 grammi di marijuana e 10,5 grammi di hashish, occultati sopra un armadio e all’interno del foro di ventilazione della cucina. Anche la perquisizione presso la casa dell’altra persona, M.M. 59 anni, dava esito positivo, con il rinvenimento di una dose di eroina, per cui si procedeva alla segnalazione del soggetto.

L’operazione di polizia giudiziaria proseguiva ulteriormente, indirizzandosi verso un’altra abitazione nella disponibilità di F.G.C. e suo attuale luogo di dimora, stavolta in provincia di Piacenza. Qui, all’interno di un cassetto della credenza nella sala da pranzo, venivano trovati e sequestrati ulteriori 2,40 grammi di hashish.

Immediato quindi l’arresto e il trasferimento del soggetto presso la Casa Circondariale.