Coach Brotto chiama a raccolta il pubblico per un'ultima emozionante gara al PalaRadi

Tutti gli aspetti tecnici e di classifica passano in secondo piano: la sfida contro Venezia per la Vanoli Cremona, in programma domenica alle 17:00 al PalaRadi, non è soltanto l’ultima gara casalinga della stagione, ma ha il sapore di un congedo. L’ufficialità arriverà verosimilmente più avanti, ma tra le righe delle parole di coach Brotto si avverte già tutta la nostalgia di un capitolo che si avvia alla conclusione: “La storia della nostra stagione è quella di aver voluto regalare emozioni alla città, al pubblico e a noi stessi.

Penso che domenica dovrà esserci questo spirito, che noi proveremo a mettere in campo. Queste due cose insieme ci spingeranno a fare la migliore partita possibile. In questo senso vorrei richiamare il pubblico di Cremona, la città di Cremona, a venire a sostenere la squadra.

Spero che la città risponda in maniera importante a questa voglia di festeggiare la stagione, ai risultati che abbiamo ottenuto e al fatto di dimostrare ancora di più l’attaccamento alla squadra e alla società”.

Venezia è la quarta forza del campionato, una squadra sicuramente forte che però non spaventa i biancoblù: “Hanno un roster profondissimo, un gioco equilibrato e una fisicità importante. Noi, sapendo questo, abbiamo un’identità forte: vogliamo giocare con le nostre caratteristiche, fatte di gioco veloce in attacco proprio per evitare la loro fisicità”.

Nel frattempo, coach Brotto è tra i candidati per il titolo di miglior allenatore dell’anno della Serie A, una notizia che lo riempie di orgoglio: “Sicuramente è una soddisfazione straordinaria. Penso che, senza retorica, questa vada condivisa con chi mi ha aiutato quest’anno, a partire dallo staff che mi era più vicino e dai giocatori: senza il loro lavoro sicuramente non sarebbe arrivata questa nomina”.

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