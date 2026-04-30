Bambini in visita nelle aziende agricole: il progetto didattico di Coldiretti Cremona

Oltre 2.500 studenti di un centinaio di classi tra Scuole Primarie e dell’Infanzia della Provincia sono stati coinvolti nel progetto didattico “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” promosso da Coldiretti Cremona in sinergia con Padania Acque e l’Ufficio Scolastico Territoriale, volto a promuovere stili di vita sani sia a tavola sia verso l’ambiente.

Da gennaio gli organizzatori hanno alternato lezioni in aula e visite nelle aziende agricole, approfondendo temi legati ai prodotti alimentari e all’ambiente, incluso un focus sull’acqua. A Ca’ de Alemanni nel Comune di Malagnino, ad esempio, una scolaresca dell’asilo ha trascorso felicemente mezza giornata nella fattoria didattica. I bambini, curiosi e interessati, hanno fatto domande e raccontato la storia che avevano inventato con protagonista la Mucca Cremonina.

La “Scuola di Ambiente e Agricoltura” si concluderà giovedì 21 maggio con la festa al Parco Colonie Padane di Cremona, che alternerà laboratori, giochi e animazioni a tema contadino, con la premiazione degli elaborati realizzati dalle classi aderenti.

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