Continua il trend di miglioramento della situazione in Lombardia, dove diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-253) che in terapia intensiva (-6). Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 e 4.615 sono i nuovi positivi (12,3%). In provincia di Cremona sono invece 97 i nuovi casi. Ancora numerose, purtroppo, le vittime, 119 in tutta la Regione, per un totale complessivo di 21.512.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 1.748;

•Bergamo: 250;

•Brescia: 360;

•Como: 448;

•Cremona: 97;

•Lecco: 168;

•Lodi: 117;

•Mantova: 209;

•Monza e Brianza: 201;

•Pavia: 269;

•Sondrio: 63;

•Varese: 585.