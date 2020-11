Scende in provincia di Cremona il numero dei nuovi positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore, in questa prima giornata di Lombardia in zona arancione, sono 72 le persone contagiate nel cremonese contro le 97 di ieri. Basso, però, il numero dei tamponi, che è di 28.434. 3.203 i nuovi casi in Lombardia, di cui 287 debolmente positivi e 63 a seguito di test sierologico. Calano di 12 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 907, così come i ricoveri negli altri reparti che scendono di 216, per un totale di 7.400 ricoverati. 135 i decessi. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 973 contagi, di cui 386 in città, Bergamo 138, Brescia 322, Como 215, Lecco 84, Lodi 58, Mantova 121, Monza e Brianza 649, Pavia 167, Sondrio 174 e Varese 152. In Italia sono 20.648 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 26.323). Le vittime sono 541(ieri 686, venerdì 827). Sono stati analizzati 176.934 test per il coronavirus, oltre 45 mila meno di ieri, con il consueto calo del weekend. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all’11,7%.