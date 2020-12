Intorno alle 5 di questa mattina presso Arvedi Tubi Acciaio si è sviluppato, per cause accidentali, un incendio nella zona dei presidi ambientali esterni al reparto di zincatura che ha successivamente interessato la parte produttiva riferita al trattamento superficiale dei tubi.

Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Cremona e a presidi aziendali, cui va il sentito ringraziamento della direzione aziendale, l’incendio è stato domato ed alle 6 circa poteva essere dichiarato sotto controllo. Al momento dell’insorgere dell’emergenza il reparto zincatura non era in produzione e non vi era quindi presenza di personale addetto alla produzione.

Non si rilevano particolari emissioni in atmosfera dovute all’accaduto. Lo Stabilimento ha ripreso la sua attività produttiva. L’incendio non ha pregiudicato la produzione nel resto dello stabilimento che procede regolarmente.