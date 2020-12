Una minorenne è scappata alle 3 della scorsa notte dalla comunità di Cremona dove era ospite. Sono passate più di 30 ore. L’appello è stato condiviso sui social network ed ora se ne stanno occupando gli agenti della Questura. La ragazzina, che forse è in possesso solo di uno zaino con un cambio di vestiti, è fuggita senza soldi e senza telefono. Dovrebbe essere in compagnia di un’altra ragazza di 16 anni. La famiglia è molto preoccupata, le ricerche sono in corso.