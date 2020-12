Qual è il futuro dei tanti lavoratori legati agli impianti di manutenzione Trenord di Cremona e di Lecco? Questo si è chiesto il consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S), che ha presentato un’interrogazione in consiglio Regionale. A preoccupare è proprio il destino dei lavoratori , soprattutto quando una precedente interrogazione del consigliere pentastellato, presentata lo scorso 30 giungo non ha avuto le risposte sperate.

“A fronte del cambio dei treni che sta avvenendo con i modelli Donizetti e Caravaggio, ho voluto comporre l’interrogazione per capire se, per i nuovi convogli, il personale stia venendo formato in modo adeguato, così come previsto dal Decreto Ansf n.4/2012 del 9 agosto 2012 in merito alle norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” sottolinea il consigliere. “Trenord ha ritenuto di non divulgare le informazioni richieste in quanto riservate. Mi auguro che questa volta il futuro lavorativo dei dipendenti non sia altrettanto riservato”.

“Non vorrei – conclude il consigliere targato 5S -, che questa non condivisione delle informazioni da parte di Trenord celi altri piani come ad esempio dare in mando il servizio di manutenzione direttamente ai fornitori”.