Come spesso accade, il maltempo ha provocato una serie di guasti sulle linee ferroviarie che servono il territorio cremonese, con la conseguenza di numerosi ritardi e cancellazioni, sua sulla Cremona-Brescia, sia sulla Milano-Cremona-Mantova, sia sulla Cremona-Treviglio e sulla Codogno-Cremona. Il primo problema si è verificato poco prima delle sei, quando un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni nei pressi di Cremona ha bloccato il traffico ferroviario, con ritardi fino a 45 minuti, ma anche convogli cancellati.

Situazione analoga sulle linee che vanno verso il Milanese, lungo le quali si aggiunge anche un guasto all’infrastruttura ferroviaria nei pressi di Pizzighettone, che ha comportato anche in questo caso attese, partenze ritardate, convogli cancellati. Come se non bastasse anche un treno sulla linea Mi-Cr-Mn ha subito un guasto, poi risolto dal personale di bordo, provocando ulteriori ritardi. Molti i pendolari che si sono lamentati, soprattutto per la carenza di informazioni.

Laura Bosio