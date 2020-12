Momenti di paura nella mattina di mercoledì, quando due auto, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si sono scontrate lungo la via Persico, all’altezza di Gabbioneta Binanuova. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti in ausilio anche i Vigili del Fuoco, mentre la strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi da parte di una pattuglia della Polstrada di Casalmaggiore. Nello schianto sono rimasti feriti due uomini, di 27 e di 48 anni, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento.