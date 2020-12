Nella giornata internazionale della disabilità arriva la bella notizia che il film “La Rinascita”, in cui si parla della pattuglia aerea di piloti disabili WeFly! Team, girato in parte anche all’aero club Migliaro di Cremona, ha vinto il premio come miglior documentario al Festival “Fecidiscovi 2020” in Spagna.