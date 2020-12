Il Ponchielli si illumina per Natale. Un segno per non dimenticare il ruolo culturale del teatro nella nostra comunità. Grazie all’Oleificio Zucchi, socio della Fondazione A. Ponchielli, che ha donato l’installazione luminosa realizzata da Verdina Luminarie, si vuole lanciare un messaggio simbolico, ma concreto di speranza e incoraggiamento a uno dei settori messi in ginocchio a causa della pandemia. A partire dal 1 dicembre il Teatro Ponchielli risplende in Corso Vittorio Emanuele II, perché il Teatro e la cultura malgrado le difficoltà non si fermano !.. con la volontà di poter riprendere al più presto l’attività!. “Con questa iniziativa vogliamo esprimere vicinanza a tutto il personale duramente colpito dallo stop di settore”, commenta Alessia Zucchi, Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “L’auspicio è quello che si rimetta al centro il ruolo della cultura come motore propulsore della nostra comunità. Il nostro è un piccolo gesto rispetto alle esigenze che questo comparto necessita, ma siamo certi che la comunità saprà stare vicino alla Fondazione e alle sue maestranze. Mai come oggi, i privati sono chiamati a contribuire alla salvaguardia dello straordinario patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese: un tesoro prezioso, al quale possiamo attingere per superare i momenti difficili, e uno specchio in cui rifletterci per ritrovare gioia e serenità, non solo a Natale, ma tutti i giorni dell’anno”.