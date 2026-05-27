Donazione Carotti alla Biblioteca di Cremona, nasce un nuovo fondo dedicato al cinema

La Biblioteca Statale di Cremona inaugura l’ultimo fondo acquisito, frutto della donazione del compianto Carlo Carotti: circa 3.500 titoli di cinema e 600 fra bibliografia e biblioteconomia.

Carotti, di origine cremonese, negli anni Ottanta è stato direttore reggente della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano e ha scritto numerosi saggi sulla storia dell’editoria e del cinema di cui era appassionato.

Il Fondo consiste in una raccolta omogenea di testi dedicati alla settima arte, dalle riviste alle enciclopedie e soprattutto le monografie, con un focus sul cinema italiano. I volumi sono stati collocati nell’ex sala di Codicologia di Palazzo Affaitati, dove sono in corso di catalogazione e presto saranno fruibili dal pubblico.

Il Fondo Carotti verrà presentato alla città venerdì alle 16:30 da Francesco Cignoni, Referente Acquisizioni della Biblioteca, ed Elena Mosconi, Professoressa Ordinaria di Storia del Cinema all’Università di Pavia. Non mancherà un momento musicale a cura di Mara Conserva e Paolo Pueroni.

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