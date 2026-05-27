Donazione Carotti alla Biblioteca di Cremona, nasce un nuovo fondo dedicato al cinema
Nuovo fondo dedicato al cinema nella Biblioteca Statale di Cremona: è la donazione di 3.500 volumi da parte di Carlo Carotti, che verrà presentata venerdì al pubblico
La Biblioteca Statale di Cremona inaugura l’ultimo fondo acquisito, frutto della donazione del compianto Carlo Carotti: circa 3.500 titoli di cinema e 600 fra bibliografia e biblioteconomia.
Carotti, di origine cremonese, negli anni Ottanta è stato direttore reggente della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano e ha scritto numerosi saggi sulla storia dell’editoria e del cinema di cui era appassionato.
Il Fondo consiste in una raccolta omogenea di testi dedicati alla settima arte, dalle riviste alle enciclopedie e soprattutto le monografie, con un focus sul cinema italiano. I volumi sono stati collocati nell’ex sala di Codicologia di Palazzo Affaitati, dove sono in corso di catalogazione e presto saranno fruibili dal pubblico.
Il Fondo Carotti verrà presentato alla città venerdì alle 16:30 da Francesco Cignoni, Referente Acquisizioni della Biblioteca, ed Elena Mosconi, Professoressa Ordinaria di Storia del Cinema all’Università di Pavia. Non mancherà un momento musicale a cura di Mara Conserva e Paolo Pueroni.