In linea con l’andamento nazionale, anche a Cremona stanno scendendo i ricoveri in ospedale per Covid. Intervenendo questo pomeriggio nel commento ai dati nazionali su Sky TG 24, il medico cremonese Angelo Pan ha detto che attualmente sono 40 – 50 i ricoverati all’ospedale di Cremona e una trentina quelli di OglioPo. Numeri non paragonabili a quelli di marzo – aprile, quando si arrivò a 600 ricoverati con molti reparti ‘riconvertiti’ a Covid. “Oggi nella nostra realtà, ma direi anche a Bergamo e a Brescia – ha aggiunto il primario di Malattie Infettive – la seconda ondata è stata meno dura rispetto alla prima, non è neppure confrontabile. In questo momento stiamo riuscendo a ricoverare pazienti dalle Rsa che durante il primo picco non riuscivano ad arrivare in ospedale. Oggi invece ricoveriamo pazienti ultranovantenni. In questa seconda fase secondo me c’è stata una maggiore attenzione alle regole generali di prevenzione”.

Dunque a Cremona siamo in una situazione “complessa ma gestibile. I prossimi due mesi li vedo difficili ma non così terribili. Il mio pensiero personale è che in questa zona della Lombardia la gente è stata sicuramente molto attenta, perchè tutti noi nella prima fase abbiamo avuto un parente o un conoscente morto, non solo malato, e magari anche più di uno. Questo fa sì che la sensibilità nell’aspetto della prevenzione sia veramente di altissimo livello”.