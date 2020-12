Dai 13 di ieri, con 16.757 tamponi, il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona è di 45 per un numero ancor più basso di tamponi: 16.276 e per una percentuale salita a 10,1%. 1.656 i nuovi casi in Lombardia, di cui 162 debolmente positivi. Scendono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 767, mentre scendono di 175 i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.187 ricoverati. Salgono i decessi: 128 rispetto ai 56 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 420 contagi, di cui 124 in città, Bergamo 48, Brescia 131, Como 143, Lecco 46, Lodi 59, Mantova 212, Monza e Brianza 116, Pavia 172, Sondrio 74 e Varese con 137. I guariti/dimessi sono 5.699. Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 14.842 nuovi casi di coronavirus su 149.232 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.757.394. I decessi sono stati 634, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 61.240. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.345, 37 in meno rispetto a ieri.