La nevicata e le piogge torrenziali dei giorni scorsi, oltre al sale sparso per evitare gelate, hanno intensificato l’annoso problema delle buche nelle strade: in alcune vie cittadine l’asfalto presenta delle vere e proprie voragini, soprattutto a bordo strada, con tutti i rischi del caso per gli automobilisti.

Basta percorrere alcune strade di accesso alla città per rendersi conto di quanto sia compromessa la situazione, soprattutto in via Persico e in via Milano, ma anche lungo la tangenziale. Buche profonde e spesso pericolose, che autisti e ciclisti cercano di evitare facendo lo slalom. Anche la situazione di via Riglio è decisamente

Una sorta di campo minato cittadino (e non solo, perché le strade sono dissestate anche fuori città), insomma, anche se sono già iniziati gli interventi da parte degli addetti per iniziare a ricoprire almeno quelle più profonde e pericolose.

Fotoservizio Sessa