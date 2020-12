I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per ricettazione due trentenni residenti a Cremona e Castelverde poiché sorpresi con materiale elettrico provento di furto.

L’attività d’indagine che è stata avviata successivamente all’individuazione di un annuncio pubblicato su Facebook in cui veniva venduto materiale elettrico palesemente sottocosto ha permesso di identificare e sorprendere i due nell’atto di vendere a terzi materiale elettrico e a detenerne nelle rispettive abitazioni di residenza.

Nel complesso sono state sequestrate circa 600 prese, 350 placche, 100 ronzatori, 100 interruttori, 40 magnetotermi, 20 termostati e altro materiale vario per un valore complessivo di circa 30mila euro, risultate provento di due furti avvenuti a Cremona in un complesso immobiliare in fase di ristrutturazione e ad Alseno (PC) presso un magazzino.