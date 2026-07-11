Mirella Marussich ufficialmente Governatore Lions: storico primato per l’Italia alla Convention di Hong Kong

Tre anni di intenso studio, formazione e sacrifici si sono tradotti in un momento indimenticabile oltreoceano. La cremonese Mirella Marussich è ufficialmente il nuovo Governatore del Distretto Lions 108 Ib3. L’investitura formale è avvenuta a Hong Kong, cornice della suggestiva Convention Internazionale che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre ventimila Lions provenienti da ogni angolo del mondo.

Un cammino, quello della delegazione italiana, culminato in un successo senza precedenti: per la prima volta nella storia, infatti, il Multidistretto 108 Italy è stato premiato como primo assoluto al mondo per la formazione dei Primi Vice Governatori. Un riconoscimento storico che esalta la qualità e la leadership del Paese a livello globale. Il momento più emozionante è stato poi la Cerimonia delle Bandiere con il tradizionale e attesissimo rito dello “strappo della coccarda”, svolto davanti a una platea oceanica, che ha sancito il passaggio di testimone dal Governatore uscente Roberto Rocchetti a Mirella Marussich.

A Hong Kong non sono mancati i momenti di grande orgoglio territoriale e di simpatia. Il neo Governatore ha incontrato il Presidente Internazionale, Mark S. Lyon, al quale ha donato il guidoncino ufficiale raffigurante il Duomo e il violino, simboli dell’eccellenza e della storia di Cremona, invitandolo ufficialmente a visitare la città. L’incontro istituzionale si è poi trasformato in un fuori programma virale, con la delegazione italiana che ha trascinato il Presidente in canti e balli spontanei che hanno acceso la Convention. Al rientro, Mirella Marussich ha subito tracciato la rotta per l’anno sociale guidata dal suo motto: “Sognare con coraggio, servire col cuore”. Richiamando la metafora del Presidente Internazionale – che ha paragonato i Lions a una quercia le cui radici profonde sono il service – il Governatore ha invitato tutti i soci a camminare insieme: “Un Governatore può indicare la strada, ma sono i soci Lions che la percorrono. Rafforzeremo i club e la membership per lasciare un segno concreto nelle nostre comunità”.

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