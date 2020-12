E’ di 48, rispetto ai 45 di ieri, il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Scende ancora il numero dei tamponi: 14.174 contro i 16.276 di ieri per una percentuale di 8,6%. 1.233 i nuovi casi in Lombardia, di cui 86 debolmente positivi. Scendono di una unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 766, mentre scendono di 460 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 5.727 ricoverati. Scendono i decessi: 69 rispetto ai 128 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 336 contagi, di cui 108 in città, Bergamo 103, Brescia 265, Como 22, Lecco 44, Lodi 12, Mantova 29, Monza e Brianza 106, Pavia 76, Sondrio 2 e Varese con 150. Record di guariti e dimessi (23.090). In Italia sono stati registrati 12.756 nuovi casi di covid su 118.475 tamponi processati. 499 decessi, per un totale di 61.739 dall’inizio della pandemia.