L’istituto ‘Luigi Einaudi’ si è preparato all’arrivo del Natale con un webinar di due giorni, venerdì e sabato, consacrato al panettone. L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione fra la scuola e la pasticceria ‘Biancaneve’. L’esercizio commerciale di Corso Garibaldi, gestito da Emanuela Arcari, ex allieva del corso alberghiero serale, ha infatti messo a disposizione il proprio laboratorio per un seminario a distanza di alto profilo professionale.

“Il merito del progetto e della sua realizzazione vanno a Giuseppe Micocci, infaticabile, appassionato e vulcanico professore di cucina, nonché responsabile del settore enogastronomico dell’Einaudi”, come sottolineano dall’Istituto. Ai ragazzi di terza, quarta e quinta, collegati da casa con ‘Google Meet’, sono state spiegate e mostrate tutte le fasi del complesso procedimento: dalla lavorazione del lievito madre, all’impasto, alla cottura (classica ed in vasocottura), alla decorazione.

Alcuni allievi si sono messi alla prova, eseguendo in diretta le indicazioni degli esperti, con un “buon risultato finale”. Per l’occasione, si è pensato ad un connubio tra gli ingredienti della tradizione ed un tocco di estro ed originalità, ovvero la farcia, a base di mirtilli e cioccolato fondente. Micocci dichiara: “Abbiamo risposto ad un’esigenza precisa della nostra utenza, con lo scopo di allargarne le competenze. Ormai molti ristoranti sfornano in proprio le specialità natalizie. È stato quindi doveroso estendere il discorso didattico a questo argomento specifico”.