Manutenzione straordinaria palestra Spettacolo: affidamento diretto alla Sansebasket

Il Comune di Cremona ha avviato una fase di riordino per l’assegnazione e la gestione degli impianti sportivi comunali, la cui gestione sta andando a scadenza. Tra le principali novità emerge lo stop definitivo alle proroghe automatiche delle convenzioni in scadenza: la via maestra prevede che le strutture vengono riassegnate esclusivamente tramite nuovi bandi e procedure ad evidenza pubblica.

“In alternativa – spiega l’assessore allo Sport Luca Zanacchi – qualora una società sportiva ritenga fattibile un intervento di natura straordinaria a rigenerazione dell’impianto sportivo a spese della società stessa, questi interventi possono ricevere il riconoscimento di pubblica utilità da parte della Giunta e quindi di fatto la società sportiva che li propone può beneficiare di un aggiudicazione diretta della gestione dell’impianto”.

A breve ci sarà la pubblicazione del bando sulla palestra Barbieri di via XI febbraio mentre il primo esempio di aggiudicazione diretta per motivi di pubblica utilità riguarda la società Sansebasket e l’intervento sulla palestra Spettacolo.

L’’intervento si concentra sui locali originariamente destinati ad alloggio del custode. Attualmente, come si legge nella relazione della Sansebasket che accompagna la richiesta di pubblica utilità (accordata dalla Giunta comunale mercoledì scorso) questi spazi versano in uno stato di grave degrado con pavimentazioni divelte, murature danneggiate da

crepe e impianti (termico ed elettrico) obsoleti e fuori norma da oltre quindici anni. L’unico accesso esistente è esterno, isolando di fatto questi locali dall’attività sportiva che si svolge nel cuore della struttura.

Negli spogliatoi le rubinetterie installate nelle docce versano in condizioni di avanzato degrado a causa dell’ossidazione dei meccanismi interni con conseguente rilevante e continuo spreco di acqua. La proposta mira alla rigenerazione funzionale di questi spazi per trasformarli in aree sussidiarie al campo di gioco. Il progetto prevede la creazione di due zone strategiche: Ufficio – Magazzino e Area di Preparazione Atletica.

L’area atletica permetterà un percorso di educazione fisica completo, migliorando la salute e la formazione dei giovani e rafforzerà anche le pratiche di inclusione e presidio sociale che da sempre animano la Sansebasket (vedi collaborazioni con associazioni di volontariato, cooperative, mondo della disabilità).

Il progetto prevede quindi l’efficientamento dell’impianto idrico-sanitario degli spogliatoi posti al piano terreno con la sostituzione integrale delle rubinetterie delle docce.

L’intervento, che non toccherà alcuna parte strutturale dell’edificio, consisterà nello smantellamento del vecchio bagno, delle tramezzature interne non necessarie e dei vecchi impianti.

Una finestra interna verrà trasformata in porta per collegare l’area atletica direttamente al campo da gioco; e sarà installata una bussola d’ingresso con serramenti di sicurezza e grate esterne.

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