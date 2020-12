Dopo le battaglie di governatori e sindaci, arriva finalmente la decisione di Palazzo Chigi per consentire lo spostamento tra Comuni della stessa provincia il giorno di Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio. La notizia è stata riportata dalle principali agenzie italiane in queste ore. Un passo indietro rispetto a quanto si indicava invece nel Dpcm del 3 dicembre, in cui si stabiliva il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza.

Nei giorni scorsi importante è stata la mobilitazione da più parti politiche e istituzionali, tanto che il Governo ha deciso di fare un passo indietro, per andare incontro alle esigenze dei cittadini dei piccoli Comuni, che sarebbero stati molto penalizzati dall’impossibilità di ricongiungersi con i propri familiari, residenti in comuni vicini. La modifica al Dpcm potrebbe essere formalizzata già nelle prossime ore.