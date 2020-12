Sono ben 560 i bambini che hanno aderito all’iniziativa ‘Disegna il tuo Natale’, promossa dall’associazione B.Genitori. Il Contest è partito ufficialmente il 23 ottobre, con la richiesta rivolta a tutti i bambini di inviare all’associazione un disegno che rappresentasse le prossime festività natalizie. Per motivare i bambini alla partecipazione, l’associazione ha deciso di mettere in palio un premio speciale: la nuovissima PlayStation 5.

“Una decisione che si è concretizzata grazie alla collaborazione di Sapiens Lavoro” spiega il presidente di Bi.Genitori, Massimo Brugnini. “Mi sono confrontato con la presidente Katja Acquaroli e le ho esposto il nostro progetto. Da subito ha accettato di farne parte, non solo con la disponibilità di fornirci il primo premio, ma anche mettendoci a disposizione la loro sede per la premiazione finale, che si terrà il 4 gennaio 2021 quasi sicuramente in videoconferenza viste le restrizioni”.

Si è svolta oggi, quindi, la consegna ufficiale del primo premio da parte della presidente Acquaroli a Claudia Telò, referente marketing dell’associazione e al presidente Brugnini. “Siamo vicini al termine delle iscrizioni, che sarà la notte del 20 dicembre, e non mi sembra vero di avere avuto una simile partecipazione. Voleva essere un semplice concorso per coinvolgere i bambini che si trovano ad affrontare questo periodo di restrizioni proprio in occasione di quelle feste che aspettano con ansia, la Santa Lucia ed il Natale, ma poi il tutto si è trasformato in un evento con oltre 560 iscrizioni è un grosso impegno. Tra l’altro proprio in questi giorni il consiglio direttivo ha deciso di premiare tutti i partecipanti”.

“L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di alcune aziende del territorio e nazionali come la Panini Spa che si è resa disponibile a fornire gadget e raccolte per premiare quasi tutti i partecipanti, Lidl Italia, la Gastaldi Gomme, Wind Cremona, la Confcommercio di Cremona, C2 Group, il maglificio Gran Sasso, Check Point Cremona, ed molti altri tutti visibili sul sito dedicato all’iniziativa”.