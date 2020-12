Sono oltre 30 le attività economiche cremonesi che si sono unite per la “Guida di Natale 2020”: un catalogo che comprende prodotti per comporre i cesti di Natale in modo ancora più speciale e raffinato, idee regalo e piatti natalizi preparati da esperti ristoratori, tutto da farsi portare direttamente a casa dai negozianti del territorio.

Dal cotechino tradizionale al caffè di qualità, dai leggings natalizi per bambini alle stampe cittadine, dai marubini cremonesi agli spaghetti con crema di pomodorino giallo: tantissime proposte per tutti i gusti e le esigenze.

Un progetto realizzato per dare sostegno e visibilità agli esercizi commerciali del territorio e suggerire ai cittadini qualche buona idea per chi vuole fare acquisti natalizi, sostenendo l’economia locale.

L’iniziativa è sviluppata dal team domicilio.app, portale per gli acquisti a domicilio, gratuito sia per i commercianti, sia per gli utenti, che riunisce oltre 200 attività con consegne in 60 comuni del cremonese.

Nato a marzo dalla spinta propositiva e volontaria di Beatrice, una privata cittadina mossa dal desiderio di fare qualcosa di utile per la comunità, il progetto domicilio.app è stato condiviso dallo studio cremonese di grafica e web Dueper e sviluppato grazie alla collaborazione con Emberware srl e altri partners. La “Guida di Natale 2020” si può scaricare dal sito domicilio.app al seguente link: https://domicilio.app/sq/natale-2020-scopri-scarica-pdf/, verrà inviata ai contatti della piattaforma e sarà oggetto di una apposita campagna sui social.

Analoga iniziativa è stata realizzata per il territorio di Mantova e per quello di Bergamo. Il portale domicilio.app, infatti, partito a Cremona, è stato poi esportato in diverse zone e attualmente è presente in dieci territori italiani e due stranieri. E non è finita qui: il progetto è in continua evoluzione con l’obiettivo costante di essere un supporto digitale a tutte le attività commerciali locali.

Le attività che hanno aderito alla Guida di Natale 2020 per Cremona sono: 77 Le Calze, Arte Sacra, Azienda agricola agrituristica Il Campagnino, Caffè Tubino, Colorificio Bergamaschi di F. Milan, Dalla Simo, Dimensione Natura, Ebarrito, Erboristeria i Verdi Segreti, Estetica Zagara, FG srls, Formaggi & Salumi d’Italia, Fratello Sole…Sorella Luna, Garo’ S Tappeti & Kilim, Giramondo Libri, Hair Spirit Acconciature, Hosteria 700, Il Cantinone d’Inverno, Il Poeta Contadino, LB30 Natural Concept Store, Magri Stefano, MIrtilla MOB, Nuova estetica, Orologeria Riga, PannolinoFelice, Patty, Ristorante Il Chitantolo, Ristorante Pizzeria La Pulcinella, Rossograno, Salumificio Ca’ dell’Ora, The wall – idee per vestire la parete, Trattoria la Resca, Zona Cambio.