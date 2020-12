A Cremona e Crema si è aggiunto anche l’ospedale Ogliopo. Sono tre i centri di stoccaggio sul territorio dei vaccini anticovid: lo conferma Giacomo Lucchini, responsabile del piano di distribuzione in Lombardia. Lo abbiamo intervistato telefonicamente per cercare di capire qualche cosa in più sulla maxi campagna al via da gennaio.

Il servizio di Michela Cotelli