Oggi, lunedì 14 dicembre alle ore 18, In diretta sui social @Unicatt e @AssNecchi, si terrà la cerimonia di premiazione della 60esima edizione del “Premio Gemelli, i migliori del 2019”, riconoscimento che premia i più brillanti laureati di ciascuna facoltà del nostro Ateno. Tra questi, anche due laureati del campus di Piacenza-Cremona: Francesco Taricco, laureatosi in Scienze e Tecnologie Alimentari con 110/110 e Lode il 9 ottobre 2019, con il prof. Annalisa Rebecchi e una tesi dal titolo “Inibizione di muffe su prodotti da forno attraverso l’utilizzo di batteri propionici; Gianmarco Boschi, laureatosi in Gestione D’Azienda con 110/110 e Lode il 21 ottobre 2019 con il prof. Francesco Timpano e una tesi dal titolo “Policies for Industry 4.0 and Big Data: Digitalization of Production Processes and Business Model Change. Case Study of Competence Center ‘BI-REX’”.

Interverranno nella diretta online: Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Filippo Crea, professore ordinario, Direttore Unità Operativa Complessa di Cardiologia Policlinico Gemelli di Roma; fra Renato Delbono, Assistente Spirituale Nazionale Alumni Cattolica – Associazione Necchi; Matteo Marzotto, Presidente FAS International e Dondup e Antonella Sciarrone Alibrandi, Presidente Alumni Cattolica – Associazione Necchi. A condurre il collegamento sarà Marta Cagnola, Giornalista di Radio 24.