Il reportage di Sky News sul Coronavirus, girato anche a Cremona durante la prima ondata della pandemia, è stato premiato con l’oscar del giornalismo britannico, British Journalism Awards. Il documentario è stato selezionato da una giuria composta da 80 giornalisti perché “ha cambiato il modo di pensare di molte persone”.

Firmato da Stuart Ramsay, con il cameraman Garwen McLuckie e i produttori Dominique van Heerden e Simone Baglivo, il videoracconto è andato in onda per la prima volta il 19 marzo. ”Il nostro scopo – spiegano gli autori – era documentare la realtà dietro ai numeri, il lato umano della crisi e l’eccezionale impegno di tante donne e uomini in prima linea dentro e fuori gli ospedali”.

“Noi dell’Asst di Cremona siamo contenti di aver contribuito al risultato” fanno sapere dall’ospedale. “Ancora una volta la scelta di far entrare le telecamere in ospedale – funzionale a far conoscere la gravità di quanto stava accadendo – si è rivelata proficua”.

IL REPORTAGE