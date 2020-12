E’ morto nelle scorse ore per l’aggravamento di una malattia contro cui combatteva da tempo, il manager Roberto Mazzini, 72 anni, originario di Stagno Lombardo, nominato a fine 2014 nel consiglio di amministrazione di Aem durante il primo mandato di Galimberti, insieme al tuttora presidente Massimo Siboni e Fiorella Lazzari, Ada Ficarelli e Francesco Sanfelici. Un manager di alto profilo, ingegnere chimico, alla ribalta internazionale per essere stato presidente della società Milanodepur SpA, concessionaria per la gestione del Depuratore di Milano Nosedo e consulente della multinazionale francese nel servizio idrico Veolia.

Specializzatosi come progettista di trattamento acque di scarico – industriali e civili, in Italia e all’estero, si era laureato nel 1973 con una tesi sperimentale sulla digestione anaerobica dei fanghi.

Molte le cariche ricoperte durante la sua attività: membro italiano della Commissione europea Eureau-2 waste water nominato da Federutility, con esperienze in qualità di Project Engineer e project manager di progettazione e realizzazione di impianti di trattamento acque di scarico in Italia (depuratore di Torino) e all’estero (Iran, Libia, Indonesia), era stato chiamato da Galimberti nella compagine di Aem proprio per la sua capacità di visione strategica nel mondo delle utility.