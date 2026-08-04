Cronaca
Paura in centro a Cremona: in galleria Kennedy divampano le fiamme
L'allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di martedì in Galleria Kennedy a Cremona, dove è divampato un incendio.
Erano da poco passate le 19 quando è scattato l’allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118, mentre per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Cremona.
A prendere fuoco è stato un appartamento, la cui proprietaria è al momento assente, in quanto in ferie. Le fiamme sarebbero divampate sul terrazzino dell’appartamento.
Durante le operazioni di soccorso e spegnimento corso Garibaldi è stata chiusa chiuso. Gli operatori stanno verificando l’agibilità della struttura e degli appartamenti sopra e sotto.
Molte persone si sono riversate in strada, in attesa del responso.
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