Paura in centro a Cremona: in galleria Kennedy divampano le fiamme

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di martedì in Galleria Kennedy a Cremona, dove è divampato un incendio.

Erano da poco passate le 19 quando è scattato l’allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118, mentre per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Cremona.

A prendere fuoco è stato un appartamento, la cui proprietaria è al momento assente, in quanto in ferie. Le fiamme sarebbero divampate sul terrazzino dell’appartamento.

Durante le operazioni di soccorso e spegnimento corso Garibaldi è stata chiusa chiuso. Gli operatori stanno verificando l’agibilità della struttura e degli appartamenti sopra e sotto.

Molte persone si sono riversate in strada, in attesa del responso.

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