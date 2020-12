«In arrivo da Regione Lombardia 500.000 euro, per l’anno 2021, per integrare le risorse già stanziate per la tangenziale di Soresina, in modo da realizzare il collegamento tra la SP 84 e la SP 47» . Quest’ opera è incompiuta ormai da anni e la ripresa delle attività della Logistica locale sono motivazioni forti per stimolare il completamento dell’ opera.

Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, che spiega: «Regione Lombardia ha già impegnato 1.500.000 per un’opera strutturale molto importante e molto sentita dal territorio. L’intervento riguarda un’arteria che risulta prioritaria per la viabilità nei Comuni della area centrale della provincia di Cremona infatti facilita il collegamento tra le province di Brescia (a Nord) e il lodigiano (a Sud).

Realizzare il collegamento tra le due strade significa alleggerire la pressione sull’arteria soresinese in funzione delle tante attività logistiche presenti, migliorando nel contempo la viabilità decongestionando il traffico».

«Come purtroppo spesso accade, in questa battaglia siamo soli e Regione Lombardia è l’unico ente di ausilio ai Comuni. Ma come Lega al Pirellone siamo ben decisi a fare la nostra parte e l’Ordine del Giorno di richiesta fondi che ho presentato, e che è stato approvato oggi dall’Aula consiliare, ne è la dimostrazione», prosegue il consigliere del Carroccio.

Che conclude: «Non è mia intenzione fermarmi qui: ho altresì chiesto all’Assessorato competente di prevedere le risorse necessarie per il completamento dell’intera opera».